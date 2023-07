Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Motorradunfall in Balingen

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall am Mittwochnachmittag sind zwei Personen schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge bog ein 71-Jähriger mit seiner BMW-Maschine gegen 14.15 Uhr von der Rosenfelder Straße aus nach links auf die L 415 in Richtung Geislingen ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen, der ebenfalls auf einem Motorrad unterwegs war. Dieser prallte seitlich in die einbiegende BMW, worauf beide Männer zu Boden stürzten und schwere Verletzungen erlitten. Der 50-Jährige musste nachfolgend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der BMW-Lenker wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern, die abgeschleppt werden mussten, dürfte jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

