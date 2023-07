Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Linienbus in Brand geraten (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Bus in Brand geraten

Ein mutmaßlich technischer Defekt hat am Mittwochnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Schnarrenbergstraße geführt. Gegen 17.45 Uhr bemerkte der Lenker eines Gelenkbusses während der Fahrt Rauch und hielt an. Kurze Zeit später begann der Linienbus zu brennen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der im Stadtverkehr eingesetzte Bus in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten angerückt war, löschte das Fahrzeug ab. Es befanden sich keine Fahrgäste im Bus, der Fahrer wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem knapp 14 Jahre alten Bus wurde mit etwa 35.000 Euro beziffert. Aufgrund der Löscharbeiten, Bergung und Fahrbahnreinigung musste die Schnarrenbergstraße zwischen dem Kreisverkehr am Parkhaus Ebenhalde und Universität Auf der Morgenstelle in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

(Sperrung dauert mit Stand 20.00 Uhr noch an).

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell