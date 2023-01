Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Teure Spritztour - 15-Jähriger zerlegt Citroen seiner Mutter

Heusweiler (ots)

Heusweiler. Ein 15-jähriger aus Riegelsberg nahm in der Nacht von Sonntag auf Monatg in Abwesenheit seiner Eltern die Fahrzeugschlüssel des Citroen DS 7 seiner Mutter an sich und machte mit vier Freunden, 14,16, 16 und 17-Jahre alt, eine Spritztour durch Riegelsberg und Heusweiler. Der 15-Jährige, der natürlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, verlor dabei in einer Rechtskurve in der Trierer Straße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Renault Clio. Der Renault Clio wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen einen dahinter geparkten Seat Ibiza geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Jugendlichen flüchteten nach der Kollision zu Fuß von der Unfallstelle. Vier der fünf Jugendlichen stiegen anschließend in die Saarbahn Richtung Saarbrücken. Passanten hatten die Jugendlichen beim Einsteigen in die Saarbahn beobachtet. An der Haltestelle Etzenhofen konnten sie noch in der Saarbahn von der Polizei gestellt werden. Der 15-jährige Fahrer, der sich durch den Verkehrsunfall leicht an der Hand verletzt hatte, ließ sich dabei geständig ein. Außer dem 15-Jährigen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 15-Jährige während seiner Spritztour bereits in der Lampennester Straße in Riegelsberg einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Hierbei hatte er mit dem Citroen ein anderes parkendes Fahrzeug gestreift und fuhr einfach weiter. Der 15-Jährige muss sich nun wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine volljährige Schwester übergeben, da sich seine Eltern derzeit im Urlaub befinden. Seine Freunde wurden jeweils in die Obhut der Eltern übergeben. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell