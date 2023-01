Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden

Überherrn (ots)

Am Samstag, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich in Überherrn-Bisten ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann aus Überherrn verlor wegen eines internistischen Notfalls beim Befahren der Rathausstraße, von Altforweiler kommend, in Richtung Bisten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Vorgartenmauern und einer Straßenlaterne. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Mauern, ein in einer Einfahrt geparkter Pkw und eine Straßenlaterne wurden erheblich beschädigt. Die Straße war bis 13:00 Uhr voll gesperrt.

