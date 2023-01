POL-VK: Verkehrsbehinderungen durch Schnee und Glätte

Völklingen-Heidstock (ots) - Am Samstag, den 21.01.2023, um 20:25 Uhr, kam es auf dem Völklinger Ortsteil Heidstock zu einem Überfall auf einen 76-jährigen Taxifahrer. Der bislang unbekannte Täter stieg in der Innenstadt von Völklingen in das Taxi ein und bat um die Fahrt auf den Heidstock, wo die Fahrt in der Straße "Am Bachberg" endete. Kurz vor dem Aussteigen aus der Mercedes-Benz B-Klasse bedrohte der Fahrgast den Fahrer mit einem kleinen Messer und forderte die ...

