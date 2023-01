Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers

Völklingen-Ludweiler (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 18.01.2023, 18:00 Uhr, bis Freitag, 20.01.2023, 14:00 Uhr, kam es in der Goethestraße in 66333 Völklingen-Ludweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren ein vor dem Anwesen Goethestraße 25 parkendes Fahrzeug massiv. Der vordere Stoßfänger wurde fast vollständig abgerissen. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Völklingen, tel. 06898 2020.

