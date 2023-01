Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schrottsammler bei Diebstahl erwischt

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einem Diebstahl mit anschließender Täterfestnahme kam es am Montagmittag in der Kaiserstraße. Nachdem ein Anwohner nach dem Auslösen seiner auf sein Handy aufgeschaltete Alarmanlage auf eine Person in seiner Einfahrt aufmerksam gemacht worden war, konnte er beobachten, wie ein unbekannter Mann einen Hecktransporter aus seiner Hauseinfahrt trug und diesen in einen Wagen legte und davon fuhr. Der 63-jährige Anwohner konnte den fremden Mann, der als Schrottsammler unterwegs war, unweit von seinem Wohnhaus stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen den 57-jährigen Dieb wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

