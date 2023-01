Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Geschädigte nach einer Verfolgungsfahrt

Heusweiler (ots)

Holz. Am Mittwoch gegen 13:40 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem weißen Seat Leon und der Polizei. Der weiße Seat fiel den Polizeibeamten bereits in der Brückenstraße auf, als dieser ihnen entgegenkam. Am Steuer saß eine amtsbekannte 31-Jährige aus Heusweiler, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem der Streifenwagen wendete und die Polizeibeamten den Seat kontrollieren wollten, beschleunigte dieser in Richtung Heusweilerstraße. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Unter Missachtung der Anhaltesignale flüchtete die 31-jährige Fahrerin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Rödelbachstraße, die Blumenstraße, den Holzer Platz, die Heusweilerstraße, die Matzenbergstraße, die Wahlschieder Straße, die Jungwaldstraße, bis in die Saarstraße, wo der Seat und dessen Fahrerin schließlich gestellt werden konnten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 31-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen, sowie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Andere Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des weißen Seat Leons gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

