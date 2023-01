Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Großrosseln (ots)

Am letzten Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser in Großrosseln. Im Bereich der Warndtstraße und der Straße Zur Nachtweide wurden die Gartenhäuser jeweils gewaltsam aufgebrochen. Neben einem Mountainbike der Marke Ghost gehörten auch zwei Überwachungskameras mit einem Solarpanel zum Diebesgut des unbekannten Täters. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

