Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall durch Schneeballwurf

Heusweiler-Niedersalbach (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023, um 14:19 Uhr, kam es in der Walpershofer Straße in 66265 Heusweiler-Niedersalbach zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Zwei PKW befuhren hintereinander die Walpershofer Straße in Richtung Walpershofen. Plötzlich warf ein Fußgänger einen Schneeball auf die Frontscheibe des vorderen PKW. Die 29-jährige Fahrerin ist derart erschrocken, dass sie umgehend eine Not- und Gefahrenbremsung durchgeführt hat. Die hinter ihr mit ihrem PKW 36-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Auffahrunfall. Hierbei entstand deutlicher Sachschaden. Der Fußgänger entfernte sich in Kenntnis über den Unfall unerkannt von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun nach dem Fußgänger, der sich einer Straftat verantwortlich gemacht hat, in dem er in gefährlicher Weise in den Straßenverkehr eingegriffen hat. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Völklingen, tel. 06898 2020.

