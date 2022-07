LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es von Donnerstag auf Freitag auf einen Lebensmittelmarkt in Straußfurt abgesehen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend öffneten sie in einem Getränkemarkt eine leere Kasse und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten, Dosentabak und eine Flasche Rum im Wert von über 3.000 Euro. Der entstandene Schaden an der Tür wurde auf ...

