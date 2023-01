POL-VK: Raubüberfall auf jugendliche Personengruppe

Püttlingen (ots) - Püttlingen. Am Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, begab sich ein 44-Jähriger aus Saarbrücken zur Rückseite eines Mehrparteienhauses in der Saarbrücker Straße. Dort drückte er die unverschlossene Balkontür einer der Wohnungen auf und gelangte so in das Gebäude. Aus der Wohnung entwendete der Dieb eine Schatulle mit Schmuck. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut über den Einstiegsweg. ...

