POL-OG: Offenburg - Kurzzeitig unterstützt

Offenburg (ots)

Nachdem es am heutigen Freitagmittag vor einer Behörde in der Badstraße kurzzeitig zu tumultartigen Szenen kam, rückten mehrere Streifenbesatzungen der Polizei aus. Ersten Erkenntnissen zufolge sollten rund 100 Bewohner, die nach dem Brand vergangene Woche zwischenzeitlich in Freiburg untergebracht waren, wieder Unterkünfte in Offenburg beziehen und fanden sich daher in der Badstraße zusammen. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam es hierbei zu Unstimmigkeiten und Rangeleien, die durch Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die eingesetzten Ordnungshüter deeskalierend bereinigt werden konnten. Zu strafbaren Handlungen kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

