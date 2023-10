POL-OG: Ötigheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Rheinmünster (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen einem Lastkraftwagenfahrer und einem weiteren Fahrzeugführer zu einem Unfall. Kurz nach 6 Uhr morgens soll der 49-jähriger Fahrer des Sattelschleppers an einem Stoppschild, an der Einmündung "zur Rheinfähre", gestanden haben, um nach links in Richtung Schwarzach abzubiegen. Nachdem der Wartende bereits einem vorherigen Fahrzeug die Vorfahrt gewährte, soll er nach ...

mehr