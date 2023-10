Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Vorfahrt genommen

Rheinmünster (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen einem Lastkraftwagenfahrer und einem weiteren Fahrzeugführer zu einem Unfall. Kurz nach 6 Uhr morgens soll der 49-jähriger Fahrer des Sattelschleppers an einem Stoppschild, an der Einmündung "zur Rheinfähre", gestanden haben, um nach links in Richtung Schwarzach abzubiegen. Nachdem der Wartende bereits einem vorherigen Fahrzeug die Vorfahrt gewährte, soll er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines weiteren Autos missachtet haben und es kam zur Kollision. Trotz Bemühungen des 33-jährigen Autofahrers, noch rechtzeitig zu bremsen, kollidierte der Lastkraftwagen mit der linken Seite des Fahrzeugs. Insgesamt kam es bei dem Unfall zu einem Schaden von circa 10.000 Euro. Verletzungen kamen bisher zum Glück bei keinem der zwei Beteiligten auf.

