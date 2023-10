Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Offenburg (ots)

In einer Verkehrskontrolle kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 24-jährigen Autofahrer, der in stark alkoholisiertem Zustand die "Offenburger Straße" befuhr. Gegen 00:30 Uhr wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, bei dem ein Atemalkoholwert von mehr als zweieinhalb Promille festgestellt wurde. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Fahrer in das Polizeirevier gebracht. Weiterhin konnte er keinen Versicherungsnachweis für seinen in Frankreich zugelassenen Renault vorzeigen. Den Fahrzeugführer erwarten nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

/je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell