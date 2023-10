Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unfallflucht, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 19:40 Uhr und 19:55 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Straße "Im Siegen" ein geparkter Audi beschädigt. Vermutlich dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugseite gestreift haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe circa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacher werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau erbeten.

/ju

