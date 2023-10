Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall in der "Bahnhofstraße". Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Enkel stadteinwärts und hielt vor der Kreuzung "An der Ludwigsfeste" an einer roten Ampel. Nach eigenen Angaben beobachtete der 63-Jährige bereits während des Wartens im Rückspiegel ein Motorrad, welches beim Heranfahren auf dem Hinterrad balanciert wurde. Hierbei soll der unbekannte Kraftradfahrer ohne äußere Einwirkungen gestürzt und gegen das Heck sowie die Hintertür der Fahrerseite des Personenkraftwagens gerutscht sein. Anschließend soll der 63-Jährige dem Gestürzten beim Aufrichten seines Zweirads geholfen haben. Dieser entfernte sich ohne seine Personalien preiszugeben und vor der Verständigung des Notrufs von der Unfallstelle, wobei er die noch rote Ampel überfuhr. Der Autofahrer konnte den Motorradfahrer als circa 22-jährigen, 180 bis 185 Zentimeter großen Mann deutscher Herkunft beschreiben. Zur Tatzeit trug dieser eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Laut Aussage des Unfallbenachteiligten erlitt der Zweiradfahrer Hautabschürfungen am rechten Handrücken. Bei dem Kraftrad soll es sich um eine Geländemaschine mit zum Teil weißer Farbe gehandelt haben. Es soll durch den Sturz auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden und ohne amtliches Kennzeichen gefahren sein. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/je

