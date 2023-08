Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, nahe Stadtwald;

Tatzeit: 12.08.2023, 16.50 Uhr;

Zu einem sexuellen Übergriff auf eine Fußgängerin ist es am Samstag in Bocholt gekommen. Die Geschädigte befand sich gegen 16.50 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Straße Ulmenweg und Stadtwald. Dort berührte der Unbekannte im Vorbeigehen in unsittlicher Weise die Frau und flüchtete in Richtung Euregiogymnasium. Der Tatverdächtige war circa 1,60 Meter groß, sehr schlank und bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhe. Er hatte die Kapuze über seinen Kopf gezogen. In der jüngsten Vergangenheit ist es wie berichtet in Bocholt zu mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen gekommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

