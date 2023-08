POL-BOR: Bocholt - Passanten attackiert und Geldbörse erbeutet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Gasthausplatz; Tatzeit: zwischen 11.08.2023, 23.30 Uhr, und 12.08.2023, 09.00 Uhr; Mehrere Flaschen Grappa, Gin und weitere hochprozentige Alkoholika haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt aus einem Gastronomiebetrieb gestohlen. Um in die Räumlichkeiten am Gasthausplatz zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

