Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu schnell in die Kurve: Auto durchbricht Zaun und landet auf Firmengelände

Bremerhaven (ots)

Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ist am Dienstagabend, 30. Mai, in Bremerhaven-Geestemünde ein Auto von der Straße abgekommen und auf einem Firmengelände liegengeblieben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Ersten Erkenntnissen zufolge war der mit drei jungen Männern besetzte Opel auf der Riedemannstraße in nördlicher Richtung unterwegs. In einer nach rechts verlaufenden 90-Grad-Kurve verlor der Fahrer offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen. Der Opel kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Metallzaun und kam erst rund 30 Meter dahinter auf einem Firmengelände zum Stehen. Die drei jungen Männer im Opel blieben unverletzt. Am Fahrzeug und am Zaun entstanden Sachschäden von geschätzt rund 10.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Er wurde für die weiteren Ermittlungen auf Anordnung beschlagnahmt. Dem mutmaßlichen Fahrer zum Unfallzeitpunkt, einem 19-Jährigen, wurde der Vorhalt einer Verkehrsstraftat gemacht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

