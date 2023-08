Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Herzogstraße;

Unfallzeit: 12.08.2023, 00.35 Uhr;

Ein Radfahrer ist in der Nacht zum Samstag in Bocholt gegen ein geparktes Auto geprallt. Anschließend flüchtete der Mann vom Unfallort an der Herzogstraße. Zeugen hatten das Geschehen beobachtet - so konnten herbeigerufene Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen Verletzten 32-Jährigen antreffen. Dieser machte widersprüchliche Angaben zum Hergang des Geschehens. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad seiner Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Der 32-Jährige beleidigte die Beamten mehrfach; diese leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

