POL-BOR: Ahaus - Ausgewichen und gegen Zaun geprallt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Grünanlage "In der Hardt"; Tatzeit: 10.08.2023; 10.30 Uhr; Ein unbekannter Radfahrer hat am Donnerstag in Bocholt eine Passantin sexuell belästigt. Die Geschädigte war gegen 10.30 Uhr in der Parkanlage an der Straße "In der Hardt" unterwegs. Im Vorbeifahren griff der Täter der Frau an das Gesäß. Der Unbekannte war circa 20 bis 45 Jahre alt und von schlanker, sportlicher Statur. Er ...

