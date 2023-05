Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Geschäft eingebrochen

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße, Donnerstag, 11.05.2023, 18.00 Uhr bis Freitag, 12.05.2023, 08.25 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Münzgeld entwendet.

Im Zeitraum von Donnerstag ca. 18.00 Uhr bis Freitag ca. 08.25 Uhr sind unbekannte Personen in ein Hörgerätegeschäft in der Mühlenstraße in Northeim eingebrochen.

Die unbekannten Personen hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf. In den Räumlichkeiten konnten sie Münzgeld in Höhe von ca. 20 Euro entwendet. Weiteres Diebesgut ist nicht bekannt.

Der Sachschaden am Fenster beträgt ca. 2.500 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell