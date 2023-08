Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Vandalismus an Fahrradgarage

Velen (ots)

Durch Tritte aufs Dach haben Unbekannte in Velen-Ramsdorf jetzt eine Fahrradgarage beschädigt. Zu der Tat kam es auf einem Pendlerparkplatz an der Straße Zum Lünsberg (B67). Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

