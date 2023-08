Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - In Gegenverkehr geraten und kollidiert

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Borkener Straße;

Unfallzeit: 10.08.2023, 14.40 Uhr;

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstag in Raesfeld gekommen ist. Eine 31-Jährige hatte gegen 14.40 Uhr die Borkener Straße aus Richtung Borken kommend befahren. Dabei geriet die Borkenerin nach ersten Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Sie prallte dort mit dem Fahrzeug eines 70-Jährigen aus Wesel zusammen. Die 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, ebenso eine 56-jährige Insassin im Auto des Weselers. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Alle verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Borkener Straße (B70) blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (to)

