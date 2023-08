Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Grünanlage "In der Hardt"; Tatzeit: 10.08.2023; 10.30 Uhr;

Ein unbekannter Radfahrer hat am Donnerstag in Bocholt eine Passantin sexuell belästigt. Die Geschädigte war gegen 10.30 Uhr in der Parkanlage an der Straße "In der Hardt" unterwegs. Im Vorbeifahren griff der Täter der Frau an das Gesäß. Der Unbekannte war circa 20 bis 45 Jahre alt und von schlanker, sportlicher Statur. Er trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Der Mann war weiterhin mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Auf dieser befand sich ein gelbes Emblem oder ein Schriftzug. Das Fahrrad des Mannes war älteren Baujahrs und grau oder dunkel lackiert. Der Täter hatten den Weg aus Richtung Stadtwald kommend in Richtung Euregio-Gymnasium befahren. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat Bocholt in Verbindung setzen. (to)

