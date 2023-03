Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall in Gerlingen

Wenden (ots)

Am Dienstag (28.03.2023) kam es um 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der "Ludwig-Erhard-Straße" zur L512. Eine 40-jährige Autofahrerin bog in die L512 ein und stieß hier mit dem PKW einer 33-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Sie wollte sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung begeben. Ihre 51-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt und musste wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen von der Feuerwehr gereinigt werden.

