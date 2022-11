Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach -Einbrecher durch Bewohner überrascht

Oberreichenbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist heute in den frühen Morgenstunden beim Einbruchsversuch in ein Wohnanwesen in der Wildbader Straße von einem Bewohner überrascht worden.

Der Einbrecher versuchte gegen 01.50 Uhr die Hauseingangstür in der Wildbader Straße aufzuhebeln. Als dies misslang schlug der Unbekannte kurzerhand die Türverglasung ein und gelang so in das Anwesen. Durch die Einbruchsgeräusche, sowie durch Schritte im Haus aufmerksam geworden, sah ein Bewohner des Anwesens nach dem rechten. Vermutlich hierdurch aufgeschreckt flüchtete der Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen im Bereich der Wildbader Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

