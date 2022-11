POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Sachbeschädigung durch illegale Graffiti

Pforzheim (ots) - Am Sonntagnachmittag drang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Weststadt ein und entwendete einen Ring. In der Zeit zwischen Sonntag, 30.10.2022, 15:30 Uhr bis Sonntag, 30.10.2022, 21:54 Uhr hebelten die Täter eine Tür zum Garten des in der Lukasstraße gelegenen Hauses auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Zimmer und entwendeten letztlich das Schmuckstück. Die Höhe des Schadens ist ...

