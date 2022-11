Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Vermeintlicher "Halloween-Scherz" geht gründlich daneben

Enzkreis, Neuhausen-Hamberg (ots)

Am Montag Abend gg. 22.30 Uhr machten sich Unbekannte an einer 3 Meter großen und ca. 800 kg schweren Kabeltrommel in der Beethovenstraße zu schaffen. Die Sicherungen gegen Wegrollen wurden entfernt und die Kabeltrommel in Bewegung gesetzt. Nach einer bergabwärts führenden Rollstrecke von ca. 100 Metern krachte die Kabeltrommel in einen Carport der Beethovenstraße 8. Der Carport wurde erheblich beschädigt und die Kabeltrommel kam auf der Straße zum Liegen. Wären Personen im Gefahrenbereich unterwegs gewesen, hätte dieses noch schlimmer ausgehen können. So entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 10.000 EURO. Durch die Polizei musste die Feuerwehr verständigt werden, welche mit Seilwinden die Kabeltrommel von der Straße zog.

Das Tun der Unbekannten, sicherlich waren es mehrere Personen, müsste eigentlich mit Lärm verbunden gewesen sein. Zeugen und Anwohner, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben bzw. zur Tatzeit Personengruppen im Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07231 186-3311 zu melden. Durch das Polizeirevier Pforzheim-Süd wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen wird der Polizeiposten Tiefenbronn führen

