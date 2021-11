Polizei Köln

POL-K: 211109-1-K/BAB Unfall bei Fahrstreifenwechsel auf A 57 - Autofahrer in Klinik

Köln (ots)

Der Fahrer (53) eines Lkw hat am Montagmorgen (8. November) bei einem Fahrstreifenwechsel von der A 57 auf den Ein- und Ausfädlungsstreifen des AK Köln-Nord ein Auto gerammt. Der Autofahrer (28) war in der Anschlussstelle Chorweiler in Richtung Köln aufgefahren und rechts neben dem Lkw gefahren. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (ph/de)

