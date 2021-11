Polizei Köln

POL-K: 211108-7-K Wettbüro zum dritten Mal in vier Wochen überfallen

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Mühlenstraße in Porz am Montagvormittag (8. November), sucht die Polizei nach dem Täter. Es war bereits der dritte Raub dieser Art auf dieses Geschäft innerhalb der vergangenen vier Wochen. In allen Fällen betrat der Räuber das Wettbüro, wenn die Angestellte gerade allein war. Dann schloss er die Tür hinter sich, bedrohte die Frau und forderte Geld. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei allen drei Taten um den gleichen Mann gehandelt hat.

Er hat eine kräftige Statur, blonde bis hellbraune Haare und einen europäischen Hautteint. Bei der aktuellen Tat soll er eine grüne Hose, einen blau-grauen Kapuzenpulli, schwarze Turnschuhe, eine graue Strickmütze und einen blauen OP-Mundnasenschutz getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/de)

