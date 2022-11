Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Calw (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 4363 zwischen Gechingen und Deuffingen Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer, am Montag gegen 14:15 Uhr, die K 4363 von Gechingen kommend in Richtung Deuffingen. Zeitgleich befuhr ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung. Der 61-Jährige soll mit seinem Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb der 30-Jährige, um einen Unfall zu vermeiden, in den Grünstreifen auswich und hier mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen kollidierte. Aufgrund der noch unklaren Verhältnisse zum Unfallhergang bitte die Polizei das sich Zeugen des Unfalls unter der Rufnummer 07051/1613511 beim Polizeirevier Calw melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell