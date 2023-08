Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Couragierte Passanten stellen gemeinsam Tatverdächtige - Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubes

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (12.08.2023) ist es in Elmshorn zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 78-jährigen Seniorin gekommen.

Nach polizeilicher Information entriss ein Unbekannter der Elmshorner in der Fußgängerzone einen Einkaufsbeutel mit ihrem Einkauf, nachdem sich die Rentnerin zuvor zum Einkauf in einem Discounter in der Markpassage befand.

Im weiteren Verlauf flüchten der unbekannte Täter in Begleitung eines zweiten Mannes mit dem Raubgut anschließend in Richtung Fußgängerzone.

Während die 78-Jährige bei dem Ergreifen des Stoffbeutels zu Boden fiel, beobachtete ein 67-Jähriger den Vorfall und rief laut um Hilfe.

Diesen Hilfeschrei des Elmshorners hörte ein 33-Jähriger aus dem Kreis Steinburg und stellte sich dem flüchtigen Mann mit dem Stoffbeutel in den Weg, konnte ihn zu Boden bringen und vorläufig festnehmen.

Der zweite Täter, der zunächst noch weiter weglief, drehte um und wollte den Anschein nach dem ersten Täter zur Hilfe eilen. Noch bevor der zweite Tatverdächtige den bereits am Boden liegen ersten Mann befreien konnte, stellte sich ihm ein 54-jähriger Elmshorner in den Weg und nahm auch diesen vorläufig fest.

Durch weitere Passanten wurden in der Folge die Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn informiert, die vor Ort erschienen und die Tatverdächtigen dem Polizeigewahrsam zuführten.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 21-jährige Männer, die sich nun in einem Strafverfahren dem Vorwurf des Raubes verantworten müssen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Elmshorner entlassen.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch Zeugen, die die Raubtat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell