POL-SE: Elmshorn - Versuchter Raub - Geschädigter schlägt Täter in die Flucht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagabend (12.08.2023) ist es in Elmshorn zu einem versuchten Raub in Elmshorn gekommen.

Ein 57-jähriger Pinneberger befand sich auf einer Gassirunde mit seinem Hund auf dem Verbindungsweg zwischen Holzweg und Falkenweg.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Geschädigte um 22:30 Uhr mittig des Weges von zwei männlichen Personen angesprochen, am Körper festgehalten und zur Herausgabe von Geld und Handy aufgefordert.

Zur Abwehr eines Angriffes auf seine Person, trat der Geschädigte mit einem kräftigen Tritt gegen das Schienbein eines der Täter, der von ihm abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Elmshorner brachte im Anschluss seinen Hund nach Hause und verständigte die Polizei.

Die Täter werden beide als männlich und mit einem geschätzten Alter von 20 - 25 Jahren beschrieben. Der 1. Täter ca.184 cm groß und war bekleidet mit einer Bomberjacke ohne Fell und sprach fließend deutsch.

Der 2. Täter wird etwas kleiner beschrieben und war bekleidet mit einem schwarz, blauem Hemd.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Männern durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen in diesem Fall des versuchten Raubes aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Tat beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Tatverdächtigen geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

