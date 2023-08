Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Raub eines E-Bikes - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (13.08.2023) ist es im Tinsdaler Weg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 31-Jährigen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Geschädigte um 03:00 Uhr fußläufig auf dem Gehweg des Tinsdaler Weges in Richtung Pulverstraße.

Ohne Vorankündigung wurde der Wedeler von einer unbekannten Person auf den Kopf geschlagen und fiel zu Boden.

Am Boden liegend schlugen insgesamt drei Personen auf ihn ein und raubten das mitgeführte E-Bike in der Farbe Schwarz. Anschließend entfernten sich die Räuber in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte hielt im Anschluss einen Fahrzeugführer an und bat die Polizei zu informieren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Personen blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Raubtat aufgenommen und sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit am Tatort aufgehalten haben und die Tat beobachtet oder die Personengruppen bemerkt haben.

Nach ersten Informationen handelt es sich um vier Täter.

Ein Täter wird beschrieben als männlich und einer Körpergröße von ca. 180 - 185 cm. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet und vermummt.

Die weiteren drei Täter waren männlich und können nicht näher beschrieben werden. Hinweise zur Aufklärung der Tat nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell