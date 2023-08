Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Räuberische Erpressung zum Nachteil eines 14-Jährigen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend (11.08.2023) ist es in der Europaallee zu einer räuberischen Erpressung gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachteten Unbekannte den Geschädigten beim Verlassen eines Kreditinstitutes in der Berliner Allee, nachdem dieser dort zuvor Bargeld vom Geldausgabeautomaten abgehoben hatte. Um 20:45 Uhr sprachen die Personen den Geschädigten in der Europaallee an und forderten die Herausgabe des Geldes, anderenfalls würden sie ihn mit einem Messer verletzten.

Aufgrund dieser Äußerung händigte der Norderstedter 50 Euro aus. Die Täter entfernten sich im Anschluss fußläufig in Richtung Willy-Brandt-Park.

Laut Beschreibung des Geschädigten wird ein Täter mit einem geschätzten Alter von 16 Jahren als männlich, mit kurzen, dunklen Haaren und mit einer Körpergröße von 180 cm beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Jeans und ein T-Shirt in der Farbe Oliv.

Der zweite Täter wird auf 18 Jahre geschätzt und einer Körpergröße von 185 - 190 cm. Während der Tat trug er dunkle, kurze Haare, einen dunklen Vollbart und war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, dunklem Pullover und einem Base-Cap der Marke Gucci mit zwei Tigern auf dem Cap.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die die mutmaßlichen Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 - 52806 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell