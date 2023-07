Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Jugendliche schnappen sich Cabrio und verursachen Unfall - Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Montag (03.07.) gegen 11:30 Uhr kam es in Rüsselsheim im Grundweg im Kurvenbereich Richtung Friedrich-Lutzmann-Ring zu einem Verkehrsunfall mit einem roten Audi Cabrio. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten ein Junge und ein Mädchen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren das Cabrio zunächst auf einem Parkplatz entwendet, fuhren es dann gegen eine Hauswand und liefen anschließend davon. Am Auto entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Hinweise auf die beiden jugendlichen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

