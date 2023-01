Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Fußgängerin von PKW erfasst

Saarbrücken (ots)

Am Morgen des 16.01.2023 ereignete sich gegen 08:05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Saarbrücker Grülingsstraße, ca. 100 m vor der Kreuzung Grülingsstraße/Heinrich-Köhl-Straße/Kalmanstraße. Hierbei überquerte eine 64-jährige Fußgängerin bei Dunkelheit und Regen die Fahrbahn der Grülingsstraße in Fahrtrichtung Heinrich-Köhl-Straße von links nach rechts, obwohl dies dort nicht erlaubt ist, und wurde dabei von einem Pkw, welcher in dieser Fahrtrichtung die Grülingsstraße befuhr, erfasst. Die 64-jährige Fußgängerin erlitt durch die Kollision schwerste Verletzungen und wurde mit zunächst bestehender Lebensgefahr in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Zurzeit besteht jedoch keine Lebensgefahr mehr. Der 31-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Fahrzeug, einer Mittelklasselimousine, entstand noch nicht näher bezifferbarer Sachschaden. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Verkehrsgutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. anderthalb Stunden war die Grülingsstraße im Bereich zwischen Heinrich-Köhl-Straße und Kreisverkehr Euroquartier voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Burbach oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell