Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jährige bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Darmstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (3.7.) wurde eine 21 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt. Gegen 12.45 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und gaben an, dass eine Person im Bereich der Landskronstraße von einer Straßenbahn erfasst worden und darunter eingeklemmt sei. Ersten Erkenntnissen zufolge wäre die Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis zuvor über die Heidelberger Straße in Richtung "Hinter der Rennbahn" gelaufen und wollte die dortigen Straßenbahnschienen überqueren. Aus bislang noch unbekannten Gründen übersah sie die aus Richtung Innenstadt kommende Straßenbahn. Bei dem Zusammenprall zog sie sich schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie unter der Bahn befreien, im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es bis 13.15 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, die sich in diesem Zusammenhang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim 2. Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell