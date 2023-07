Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vier Tage Heinerfest sind vorbei

Polizei zieht erste Bilanz und wünscht ein schönes Festfinale

Darmstadt (ots)

Das 73. Darmstädter Heinerfest geht langsam zu Ende und die Polizei zieht eine erste Bilanz. Bei durchgängig gutem Wetter lockte das herbeigesehnte Fest in der Spitze mehr als 100.000 Gäste in die Innenstadt. Am Sonntag (2.7.) wurden bis zu 110.000 Besucher geschätzt. Das Konzept der Polizei zeigte sich auch in diesem Jahr erfolgreich. Die starke Präsenz, die intensive Streifentätigkeit und das konsequente Vorgehen gegen Störer zeigten Wirkung. Sich anbahnende Konflikte wurden frühzeitig erkannt, verhindert und unterbunden. So erhielten mit Festbeginn am Donnerstag (29.6.) bis zum Sonntagabend 59 Personen einen Platzverweis.

Darunter ein 57 Jahre alter Mann aus Pfungstadt, der sich zudem in einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung verantworten werden muss. Er steht im Verdacht, am Donnerstagabend eine 15-Jährige auf dem Festgelände unsittlich berührt zu haben. Die junge Frau hatte sich bei der mobilen Wache gemeldet und Anzeige erstattet. Im Nachgang konnte der Tatverdächtige lokalisiert und vorläufig festgenommen werden.

Am Samstag (1.7.) wurden den Beamten insbesondere in den späten Abendstunden mehrere Schlägereien gemeldet. In der Mehrheit konnten bei der Überprüfung der gemeldeten Orte keine Akteure festgestellt werden. In diesem Zusammenhang ergaben sich jedoch Hinweise auf eine verantwortliche Personengruppe, die von den Einsatzkräften gegen 1 Uhr in der Altstadtanlage kontrolliert und im Ergebnis mit 34 Platzverweisen belegt wurde. An diesem Hauptfesttag zeigte sich damit, ein höheres Aufkommen veranstaltungstypischer Vorkommnissen. Bei einem 18 -Jährigen, der aus einer Gruppe heraus, ein Feuerzeug gegen einen Ordnungshüter warf, klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen.

Am Sonntag (3.7.) geriet einen Fahrgastbetreiber mit einem 38-jährigen Festbesucher in Streit. Der Streit mündete in verbalen Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern hier an.

Wie in den vorangegangenen Jahren bewährte sich auch in diesem Jahr die als besonderen Service für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtete mobile Wache der Polizei. Die polizeilichen Ansprechpartner, zu erreichen an der Ecke Landgraf-Georg-Straße Ecke Holzstraße, werden von den Festbesuchern dankend angenommen. Auch am fünften und letzten Festtag werden die Ordnungshüter für alle Fragen, Sorgen und Nöte der Festbesucher da sein. In den letzten Stunden des Festes bleiben die Einsatzbeamten weiter aufmerksam, werden über das gesamte Festgelände auf Streife sein und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Die Polizei hofft, dass die Besucherinnen und Besucher genauso friedlich feiern, und dass das 73. Heinerfest aus Sicht der Polizei ohne besondere Vorkommnisse ausklingen wird.

