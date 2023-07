Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit verletzten Personen und Sachschaden

Affolterbach (ots)

Am 30.06.2023 gegen 19 Uhr kam es in Affolterbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einen Pkw Fahrer. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bahnstraße in Richtung Hauptstraße Nord. Der 18-jährige Fahrradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den angrenzenden Fahrradweg und bog auf Höhe der Hausnummer 14 auf die Fahrbahn ein. Dabei missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt des ankommenden Pkw. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Dabei zog sich der Fahrradfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu. Der 18-jährige wurde darauf durch einen Rettungshelikopter in die Uniklinik Mannheim geflogen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und konnte vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 5000 EUR. Die Unfallörtlichkeit wurde für die gesamte Unfallaufnahme gesperrt und nach Beendigung dieser wieder freigegeben. Neben der eingesetzten Polizeistreife waren zwei Rettungswägen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehr Affolterbach im Einsatz.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der PSt. Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell