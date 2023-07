Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Sprengung eines Geldautomaten

Riedstadt-Goddelau (ots)

Am Samstag (01.07) kam es gegen 02.15 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in Riedstadt-Goddelau. Die Täter sind derzeit flüchtig. Nach ersten Erkenntnissen sprengten mindestens zwei unbekannte Täter den an der dortigen Tankstelle befindlichen Geldautomaten. Sowohl zur Summe der durch die Sprengung verursachten Schäden, als auch zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug, einem dunklen Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Groß-Gerau, K21/22 unter der Rufnummer 06142-6960 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

