POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Biebesheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 29.06.2023 um 17:00 Uhr bis Freitag, den 30.06.2023 um 05:30 Uhr wurde in der Heidelberger Straße 5A ein, dort ordnungsgemäß geparkter, weißer VW Golf Plus am linken Außenspiegel beschädigt. Es ist zu vermuten, dass ein weiterer PKW zu dicht an dem VW vorbeifuhr und es so zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 - 0

