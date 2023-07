POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gernsheim (ots) - Am Freitag, den 30.06.2023 wurde in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr ein weißer VW T6, welcher in der Robert-Bunsen-Straße 83 in Gernsheim ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, am linken Außenspiegel beschädigt. Es ist zu vermuten, dass ein weiterer PKW/LKW zu dicht an dem VW vorbeifuhr und mit dem/der entsprechenden rechten Außenspiegel/Fahrzeugseite den Schaden verursachte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ...

