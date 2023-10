Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Kleinstunfall

Seelbach (ots)

Am Donnerstagnacht kam es in der Hauptstraße in Seelbach zu einem Unfall, bei dem ein fahrendes Auto einen stehenden Pkw touchierte. Kurz nach 23 Uhr fuhr der 75-jährige mutmaßliche Unfallverursacher auf der Hauptstraße in Seelbach, wobei er beim Vorbeifahren ein stehendes Auto gestreift haben soll. Vorbildlich blieb der Fahrzeugführer stehen und verständigte die Polizei, sodass der Unfallgeschädigte informiert werden konnte und ein Personalienaustausch zwischen Verursacher, und dem 38-jährigen Pendant des stehenden Fahrzeugs stattfinden konnte. Der Sachschaden wird auf 750 Euro bilanziert.

