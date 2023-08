Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Gründungsfeier der Kinderfeuerwehr Lennestadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lennestadt (ots)

Am vergangenen Sonntag konnte die Kinderfeuerwehr Lennestadt als weiteres Standbein der Feuerwehr Lennestadt in einem feierlichen Rahmen gegründet werden. Nach intensiver Planung und vielen Gesprächen konnte die Feuerwehr nun einen weiteren Schritt begehen, um bereits in jungen Jahren für das Ehrenamt zu begeistern und die Nachwuchsgewinnung weiter voranzutreiben. Bei der Gründungsfeier in Maumke konnten die Kinder offiziell in die Feuerwehr Lennestadt aufgenommen werden. Insgesamt 26 Kinder sind zur Gründung als Mitglied in der Kinderfeuerwehr, davon 16 in Maumke und 10 in Halberbracht. In drei Gruppen lernen die Kinder altersgerecht die Feuerwehr kennen, wobei immer Spiel und Spaß im Vordergrund stehen. Zur Betreuung der Kinderfeuerwehr haben sich 13 Betreuerinnen und Betreuer gefunden. Neben aktiven Mitgliedern der Einsatzabteilung, besteht das Betreuerteam auch aus einigen Feuerwehr-Neulingen, die in die Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Lennestadt aufgenommen worden sind. Für den Bürgermeister Tobias Puspas ist die Gründung einer Kinderfeuerwehr genau der richtige Schritt, denn so kann man das Angebot für den Nachwuchs neben der Jugendfeuerwehr weiter ausbauen. Ebenso ist er sich sicher, dass man gar nicht früh genug mit der Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt anfangen kann. "Wir können noch so gut technisch in der Feuerwehr ausgestattet sein, das wichtigste Kapital sind die Menschen, die dieses Ehrenamt wahrnehmen.", so der Bürgermeister. Der Leiter der Feuerwehr, Markus Hamers, bezeichnete die Gründung der Kinderfeuerwehr als einen "historischen Moment" für die Feuerwehr Lennestadt. Er erklärte, dass die Gründung einer Kinderfeuerwehr als weiterer Bestandteil der Feuerwehr durch ein neues Gesetz des Landes NRW vor einigen Jahren ermöglicht wurde. Besonderen Dank richtete er an die Organisatoren, die eine Gründung überhaupt erst möglich gemacht haben. Federführend für die Organisation hob er Nina Krippendorf von der Löschgruppe Maumke hervor, die er außerdem zur ersten Stadtkinderfeuerwehrwartin in der Geschichte der Feuerwehr Lennestadt ernannte. Unterstützung erhält sie durch ihre Stellvertreterin Jasmin Noak aus Halberbracht. Seinen Dank richtete er aber auch an die beiden Löschgruppen Maumke und Halberbracht, die die Idee einer Kinderfeuerwehr innerhalb der Feuerwehr Lennestadt vorangetrieben haben. Er sieht dies als starkes Zeichen, da es nicht selbstverständlich ist, dass kleinere Löschgruppen die gesamte Organisation stemmen. Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass es zukünftig auch Kinderfeuerwehren an den weiteren Standorten geben wird. Der Kreisbrandmeister des Kreises Olpe, Christoph Lütticke, war beeindruckt, dass die Kinder bereits in so jungen Jahren mehr über die Feuerwehr lernen wollen. Hocherfreut war er außerdem darüber, dass Lennestadt nun die fünfte Kommune im Kreis Olpe mit einer Kinderfeuerwehr ist. Nach den Ansprachen und der Aufnahme enthüllten Markus Hamers und Nina Krippendorf gemeinsam den Namen und das neue Logo der Kinderfeuerwehr. Die Stadtkinderfeuerwehrwartin erklärte, dass sich die Kinder bereits zu einer ersten Gruppenstunde getroffen haben. In dieser hatten die Kinder als Gründungsmitglieder die Möglichkeit, den Namen und das Logo aus mehreren Vorschlägen auszuwählen, wobei sich die Kinder für den Namen "feuerflitzer" entschieden haben. Im Anschluss an den offiziellen Teil durften sich alle anwesenden Kinder bei einer Kinderrallye rund um das Feuerwehrhaus austoben und die Familien bei Köstlichkeiten vom Grill stärken. Vorerst werden sich die Feuerflitzer einmal im Monat zu Gruppenstunden treffen. Interessierte Kinder können sich gerne bei den Löschgruppen melden.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell