FW-OE: Neue Unterkunft für Feuerwehr und Musikzug Oedingen

Lennestadt

Die Flutkatastrophe am 14.07.2021 ist den meisten sicher noch im Gedächtnis, besonders aber den Kameraden der Löschgruppe Oedingen. Denn an diesem Tag ist ihr Feuerwehrgerätehaus "abgesoffen", im wahrsten Sinne des Wortes. Das Hochwasser zog sich durch das komplette Gebäude, das Heizöl schwamm auf, zog ins Mauerwerk ein und durch diese Belastung war eine Nutzung fortan nicht mehr möglich.

Es musste kurzfristig eine langfristige Lösung herbei, aber, Bauplätze und Gerätehäuser bestellt man nicht online und die Lieferung erfolgt auch nicht am nächsten Tag. Somit erklärte Bürgermeister Puspas die Suche nach einem geeigneten Bauplatz zur Chefsache.

Das alte Pfarrhaus geriet ins Blickfeld der Überlegungen, dessen Erhalt durch die Stadt geprüft wurde, mit dem Ergebnis, dass ein Erhalt nicht möglich ist. Das Gebäude steht mittig auf dem Grundstück, der Anbau einer Fahrzeughalle wäre nicht möglich und das Objekt wäre nur von geringem Nutzen gewesen. Lediglich der Schulungsraum hätte hier untergebracht werden können. Zwischen der Fahrzeughalle und dem restlichen Gebäude ist ein halbes Geschoss Höhendifferenz, was die Unfallkasse nicht toleriert. Zunächst wurden Hallen der ehemaligen Firma Padberg bezogen, später fand man eine Unterkunft in den Hallen der Firma "Pipe-Bending-Systems" an der Hunold-Rump-Straße.

Kirchenvorstand und Bürgermeister trafen sich im April 2022 zu ersten Gesprächen und der Kauf wurde im November 2022 in trockene Tücher gebracht. Noch im gleichen Monat wurden die Planungsleistungen vergeben. Das ortsansässige Architekturbüro Fleper hatte bereits die Feuerwehrgerätehäuser in Oberelspe und Bilstein geplant und bekam nun den Auftrag zur Planung des neuen Objektes in Oedingen. Die Besonderheit war jedoch, dass hier auch der Musikzug mit einziehen soll.

Ein erster Entwurf wurde Anfang 2023 vorgestellt. Bürgermeister Puspas erklärte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass die Planungen in einem so kurzen Zeitraum erfolgen. Sein Dank galt der Feuerwehr, besonders aber der Löschgruppe Oedingen. Die kooperative Mitarbeit und Ideen haben erheblich zu dieser schnellen Planung beigetragen. Normalerweise vergehen einige Jahre vom Planungsbeginn, Einreichung des Bauantrages und Fertigstellung.

Nach dem Abriss des alten Pfarrhauses entsteht nun eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen. Im hinteren Teil der Fahrzeughalle werden Abstellräume für die Feuerwehr und den Musikzug gebaut. Das Dach der Fahrzeughalle wird begrünt, im Erdgeschoss befinden sich Umkleideräume, getrennt nach Geschlechtern, Toiletten, Technikraum und ein Büro. Der Umkleideraum wird direkt von außen begehbar sein. Somit wird ein Begegnungsverkehr innerhalb des Raumes vermieden, was auch aus Unfallverhütungsvorschriften zwingend erforderlich ist. Im Obergeschoss befindet sich der Schulungsraum mit einer Fläche von ca. 75 qm. Dieser wird von der Feuerwehr als Schulungsraum und dem Musikzug als Probenraum genutzt. Außerdem entstehen hier eine Küche und ein Abstellraum für die Instrumente und Noten. Eine Wärmepumpe sorgt für die notwendige Wärme, eine kleine Photovoltaikanlage für Strom. Außerdem wird eine Notstromeinspeisung installiert, so dass das Haus zukünftig aus Anlaufstelle für die Bevölkerung im Falle eines längeren Stromausfalles oder eine Naturkatastrophe dienen kann. Die Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge wird über einen neuen Weg an der Grundstücksseite sichergestellt. Auch die Fahrzeuge des Malteser Hilfsdienstes werden diesen Weg zukünftig nutzen.

Die Segnung der Zeitkapsel wurde durch Pastor Markus Leber durchgeführt. In der Kapsel befinden sich Mitgliederlisten, eine Tageszeitung, Münzen, die Chronik der Löschgruppe, Presseberichte vom Hochwasser, Ratsbeschlüsse zum Neubau und die Partitur des Oedinger-Heimatliedes. Insgesamt wird sich die Situation der Feuerwehr deutlich verbessern, wie Einheitsführer Berthold Gies betonte, das gesamte Raumprogramm wird den derzeit gültigen Normen entsprechen und der Standort zukunftssicher gemacht. Die Mitglieder der Löschgruppe und des Musikzuges Oedingen freuen sich darauf, bald in das neue Feuerwehrhaus einziehen zu können. Zu Recht, denn sie haben in den letzten Jahren 2 einige Entbehrungen hinnehmen müssen. Ein besonderer Dank gilt auch Hermann Padberg und der Firma "Pipe-Bending-Systems" für die schnelle und unbürokratische Hilfe bei der vorübergehenden Bereitstellung der Unterkunft, aber auch der Löschgruppe Meggen, die sich mit der Verschiebung ihres eigenen Neubau bereit erklärte. Der Musikzug hat aus Anlass der Grundsteinlegung das Oedinger-Heimatlied als Marsch komponieren lassen und an diesem Abend erstmals aufgeführt.

