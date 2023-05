POL-PDNR: Unfallflucht

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Rauchmeldealarm in einem Mehrparteienhaus in der Oberlöh gemeldet. Die Feuerwehr konnte sich über einen Kellereingang Zutritt zum Gebäude verschaffen und stellte einen Fehlalarm fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

